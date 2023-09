Pokémon: Ausstellung wird Ziel von Scalpern

Pokémon: Seltene Pikachu-Karte für Hunderte Euro auf eBay





Echt zin in een dagje Van Gogh museum om Pokémon te kijken 😎😎😎 pic.twitter.com/txMKLKxzk4



— monkeloidtv (@monkeloidtv) September 28, 2023

"Pikachu mit grauem Filzhut" wird bereits jetzt für abnorme Summen auf eBay gehandelt.

Zum 50. Jubiläum des Van Gogh-Museum in Amsterdam hatte man sich eine witzige Kooperation einfallen lassen: In einer Sonderausstellung, die am 28. September eröffnete, sind sechs Bilder zu sehen, in denenim Stil und Setting von Van Gogh-Gemälden präsentiert werden.Passend dazu gibt es im museumseigenen Shop auch Merchandise mit passenden. Ob die Organisatoren allerdings damit gerechnet haben, gleich am ersten Tag so viele „Fans“ anzuziehen, darf bezweifelt werden.Auf Twitter kursierte nämlich schon bald ein Video, das zeigt, wie der Museumsshop geradezu überrannt wird. Eine Menschenmasse drängelt sich wie bei einer Primark-Eröffnung um die Auslagen, um sich möglichst schnell etwas von der limitierten Ware zu krallen. Wahrscheinlich sind einige von ihnen tatsächlich nur Pokémon- und möglicherweise sogar Van-Gogh-Fans, die sich freuten, ein neues und außergewöhnliches Kleinod für ihre Sammlung zu erstehen; dass es sich allerdings auch um eine(Personen, die gezielt limitierte Ware erstehen, um sie teurer weiterzuverkaufen) handelt, beweist ein Blick auf Online-Auktionsportale.So kann man auf eBay beispielsweise(„Pikachu mit grauem Filzhut“) für mehrere Hundert Euro erstehen. Auch andere Goodies wie eine Tragetasche oder Plüschtiere sind schon für ein Vielfaches des Einkaufspreises bei diesen Plattformen gelandet. Auf der Homepage des Museumsshops sind die Artikel derweil nicht zu finden.Eigentlich sollte die Sonderausstellung Kinder dazu animieren, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Die limitierte Pika-Portrait-Karte ist eine Belohnung für Kinder (und natürlich auch Erwachsene), die auf einegehen und anhand von Hinweisen Rätsel lösen. Die Homepage des Museums listet die Karte als „je nach Verfügbarkeit“ – bleibt zu hoffen, dass genug von ihnen für die Kinder verfügbar sind, die diese Tour wirklich machen wollen.Die Kollaboration zwischen Nintendo und dem Van Gogh-Museum kann nochbesichtigt werden. Vielleicht klingt der Hype nach einiger Zeit ab und Besucher können die Ausstellung ungestört genießen.