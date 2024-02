Pokémon: Neue Live-Präsentation zur Feier des Pokémon-Day angekündigt

Pokémon (Sonstiges) von Nintendo / The Pokémon Company International - Bildquelle: The Pokémon Company / Game Freak / Nintendo / Creatures Inc.

Pokémon-Fans hatten sich den Tag vermutlich schon im Kalender markiert und so richtig überraschend kommt die Ankündigung dann irgendwie auch nicht, wo schon seit Jahren dergefeiert wird.Auch dieses Jahr wird anlässlich der Feierlichkeiten nämlich einestattfinden, bei der sich Freunde der mal putzigen, mal coolen Kreaturen auf eine satte Ladung neuer Infos freuen dürfen.deutscher Zeit solltet ihr euch also voraussichtlich eine halbe Stunde nehmen, um live dabei zu sein – oder holt das natürlich auf Knopfdruck verfügbare Video später nach.Die fast schon erwartete Ankündigung des Streams erfolgte ebenfalls traditionell über Twitter, wo der offizielle Pokémon-Kanal den oben erwähnten Termin verrät und damit genug Vorlauf gibt, damit ihr euch die Zeit unter Umständen freischaufeln könnt. Abseits vonlässt man sich dieses Mal allerdings überhaupt nicht in die Karten schauen.Die Themen und Titel bleiben zwar immer ein Geheimnis, die, der natürlich auf YouTube zu sehen sein wird, hat man hingegen schon öfter im Vorfeld verkündet. Ihr könnt euch aber wohl wie immer auf eine gute halbe Stunde einstellen. Über diemüssen wir derweil spekulieren: Als beinahe gesetzt gilt, dass ein großer Teil wie eh und je für die zahlreichen (Mobile-)Ableger wieoderNachdem der Zyklus zumit dem Release der Erweiterunghaben, nun sein Ende gefunden hat, scheint es jedenfalls Zeit, an neue Ufer zu segeln. In der Gerüchteküche brodelten zuletzt einoder Neuauflagen der zweiten Generation unter den NamenundAls besonders heiß werden jedochgehandelt: Die Rundumsanierung der vierten Generation ist mittlerweile einige Jahre her und im DLC gab es eine ganze Reihe an, beispielsweise bei den Charakteren und beim Soundtrack. Falls doch keine von euch erhoffte Ankündigung eintritt, könnt ihr