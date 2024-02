Pokémon: Alle Ankündigungen aus der Live-Präsentation samt Pokémon-Legenden: Z-A in der Übersicht

Pokémon-Legenden: Z-A für 2025 angekündigt: Kalos und Mega-Entwicklungen sind zurück





#PokemonLegendenZA, der ambitionierte neue Titel der Pokémon-Videospielreihe, wird im Jahr 2025 für Konsolen der Nintendo Switch-Familie erscheinen! pic.twitter.com/syTeWhwL7P



— Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) February 27, 2024

Obligatorische Updates für bestehende Titel und ein neues Sammelkartenspiel

Auch zum diesjährigenbitten die Verantwortlichen hinter den bunten Sammelkreaturen wieder zu einermit jeder Menge Updates zu bestehenden Spielen sowie einigen Neuankündigungen.Diesmal hat man sich besonders kurz gehalten und haut vor allem die kleinen Neuerungen in Sekundenschnelle raus: In nicht einmal fünf Minuten hat man die, dann folgt der Blick auf ein völlig neues Sammelkartenspiel – ebenfalls für Mobilgeräte. Zum Abschluss folgt dann aber zum Glück nochUnd weil die am spannendsten ist, fangen wir mit der auch gleich an: Es wurde tatsächlich einangekündigt, der aber nicht, wie von vielen Fans vermutet, irgendwas mit Johto (Gold, Silber und Kristall) oder Einall (Schwarz und Weiß sowie Schwarz 2 und Weiß 2) zu tun hat, sondern in Kalos (X und Y) spielt. In dem insgesamt noch recht kryptischen Video ist die Rede von einem, der zentralen Stadt der Region.Obwohl die gezeichneten Baupläne zunächst an die altertümliche Ästhetik vonerinnern, scheint es alsoin die Zukunft zu gehen: Dann soll das neue Spiel nämlich erscheinen. Der Name ist aufgrund des verwirrenden Logos übrigens nicht so leicht zu entziffern wie der Release-Zeitraum: Neben(also dem passenden Pendant zu den Hauptspielen X und Y) ist doch auch ein Minus-Zeichen und der Buchstabe A zu sehen.Statt sich darüber den Kopf zu zerbrechen dürften Fans angesichts der letzten Ankündigung aber jubeln: Kurz flackert nämlich dasüber den Bildschirm, womit die wohl beliebteste Mechanik überhaupt ihr großes Comeback feiert. Klar, diefür einige ausgewählte Taschenmonster hielt mit dem Release von Pokémon X und Y damals natürlich Einzug und war in der Hauptreihe nur noch bei, den Remakes der 3. Generation zugegen.Das zweite, wenn auch deutlich weniger spektakulärere Highlight, war das: Ein neuer Mobile-Titel, der 2024 erscheinen soll und in dem ihr klassischerweise Sammeln, Tauschen und Kämpfen könnt. Als Besonderheiten will das Spielmitbringen, bei denen ihr in die detaillierten Artworks eintauchen könnt, sowie neue Regeln für schnellere und hoffentlich auch leichter zu lernende Matches.Darüber hinaus erwarten euch inneueund beisorgt eine Kollaboration mit dem Horizons-Anime dafür, dass Pikachu mit einer Kapitänsmütze, Knarbon, Azugladis und Crimanzo ins Spiel kommen. Nutzer vondürfen sich im März über das legendäre Elektro-Monster Raikou und Boni fürs Einloggen freuen,bekommtmit Sagaria und Lumiflora, Silver und Despotar sowie neue Kostüme.Den Abschluss bilden das Match-Puzzle-Spiel, bei dem ihr nun Gierspenst-Münzen sammeln könnt, wenn ihr bestimmte Aufgaben abschließt und dem Roster vonschließen sich Miraidon, Legios und Azugladis an. Die spannendste Ankündigung bleibt aber natürlichund wenn diestimmen, könnte das Spiel zeitgleich mit der neuen Konsole erscheinen.