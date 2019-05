Video "Juni 2019" zu Release-Vorschau - 4Players.de

Danieru schrieb am 29.05.2019 um 17:57 Uhr

Dann lass mal schauen:

Also the legend of heroes trails of cold steel 2 ist auf dem weg zu mir, bloodstained ist vorbestellt. Judgement folgt, the sinking city ist auf meiner Liste. Mit Dragon star varnir tu ich mich schwer, da will der funke nicht überspringen. Samurai showdown werde ich beobachten und zum schluss noch sairento vr ich würds mir gerne holen, aber den ganzen vr-schnickschnack dazu kaufen kostest mir zuviel...ist für erste auf eis gelegt.