Video "August 2019" zu Release-Vorschau - 4Players.de

Rabidgames hat geschrieben: ? Gestern 20:41 Psi Ops war damals genial. Hat mir glaube ich auch besser gefallen als Second Sight, das so ähnlich war.

Bei Control warte ich noch, aber es ist schon mal wahrscheinlich. Beim Rest ... keine Ahnung. Psi Ops war damals genial. Hat mir glaube ich auch besser gefallen als Second Sight, das so ähnlich war.Bei Control warte ich noch, aber es ist schon mal wahrscheinlich. Beim Rest ... keine Ahnung.

Psi-ops war wirklich genial und wäre dieser doofe Kopierschutz, würde ich es heute immernoch spielen und vergeblich auf ne Fortsetzung hoffen :/ . Von second sight habe ich auch gehört, aber kam, mMn, nicht an Psi-ops heran. ^^Control wäre ja cool, aber ich würde es nur fürn pc kaufen und da kenne ich ja die Krux an der Sache...werde es mir wahrscheinlich nicht holen.Sonst würde ich noch Oninaki nehmen , das düstere j-rpg sieht interessant aus und arc of alchemist sieht aus wie ein handygame ausm kaugummiautomaten,viel zu bunt.