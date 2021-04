Video "Steam-Trailer" zu World of Tanks

Auch auf der Konsole macht mir das Konzept von World of Tanks Spaß! Schnell eine Runde mit dem Panzer durch die Prärie heizen und Feinde zu Metallschrott zu verarbeiten unterhält ungemein, zumal in den Gefechte auch taktische Elemente nicht zu kurz kommen. Allerdings kann die 360-Version technisch und im Umfang (noch) nicht mit der PC-Version mithalten. Vor allem die Kulisse bleibt deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück und auch das derzeitige Fehlen von Fraktionen dämpft die Euphorie. Zudem gibt es merkwürdige Designentscheidungen wie die friemeligen Menüs oder die Abschaffung der freien Panzerausstattung. Trotz des fairen Free-to-Play-Systems und den launigen Gefechten hinterlässt World of Tanks so nur einen knapp guten Eindruck.