Video "HD: Zelda & Wolkenvogel amiibo" zu The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: Skyward Sword: HD: Zelda & Wolkenvogel amiibo

Es ist das einzige amiibo, das mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD kompatibel sein wird - und es erlaubt Zugang zu einer neuen Funktion im Spiel. So lässt sich das Zelda-&-Wolkenvogel-amiibo jederzeit sowohl bei der Erkundung der Oberwelt als auch in den Dungeons einsetzen, um in den Himmel zurückzukehren. Scannen die Spieler das amiibo anschließend erneut, während sie sich im Himmel aufhalten oder eine der vielen schwebenden Inseln über den Wolken besuchen, kehren sie zum zuvor besuchten Ort zurück.