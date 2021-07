The Legend of Zelda: Skyward Sword: HD: Verbesserungen des Spielerlebnisses

Nintendo wird am 16. Juli 2021 die überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword veröffentlichen. Die HD-Version des Action-Abenteuers, das ursprünglich für die Wii (2011) erschien, wurde für Switch optimiert und bietet eine höhere Bildwiederholrate (60fps) und mehrere Anpassungen des Spielerlebnisses der Marke "Quality of Life".