Am 20. September 2019 wird Ni no Kuni: Der Fluch der Weissen Königin als Remaster für PC (Steam) und PlayStation 4 erscheinen, während die Originalversion (also kein Remaster) für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered wird im folgenden Trailer von Bandai Namco Entertainment vorgestellt.