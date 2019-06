Nintendo



Loading Loading 42:51 Min.

Nintendo Direct | E3 2019

In der Direct-Ausgabe zur E3 2019 hat Nintendo bestätigt, dass sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in Entwicklung befindet. Ansonsten wurden diverse Switch-Spiele präsentiert, u. a. Luigi's…

11.06.2019

Views: 23