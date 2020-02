Path of Exile: Delirium: Trailer and Developer Commentary

Im März wird die erste Erweiterung des Jahres für Path of Exile erscheinen. Sie wird den Untertitel Delirium tragen. Die PC-Version von Path of Exile: Delirium wird am 13. März veröffentlicht. Die Konsolen-Fassungen werden in der darauf folgenden Woche erscheinen.