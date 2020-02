Video "Delirium: Bosskampf Akt 6" zu Path of Exile

In jedem Gebiet der Spielwelt wird man auf einen "Mirror of Delirium" stoßen. Durchschreitet man diesen Spiegel, wird die Umgebung in sich ausbreitenden Nebel gehüllt und es sollen sich die "größten Ängste" manifestieren - natürlich in Form von Gegnern. Man kann im Delirium auf die Bossgegner treffen, die von einem zusätzlichen Dämon besessen sind und dadurch neue Fähigkeiten erhalten. Alle Bossgegner (inkl. der Akt-Bosse) erhalten neue Fähigkeiten. Den "Brine King" aus dem sechsten Akt mit Delirium-Effekten könnt ihr euch im Video anschauen.