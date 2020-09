Video "Heist Official Trailer & Developer Commentary" zu Path of Exile

Grinding Gear Games aus Neuseeland überrascht immer wieder mit ihren Ideen für Path of Exile und auch die nächste große Erweiterung "Heist" ist da keine Ausnahme. In der anstehenden Erweiterung (v3.12) wird man in Begleitung von Schurken auf Raubzüge gehen und muss wertvolle Gegenstände stehlen, kann aber von Wachen und Co. entdeckt bzw. bekämpft werden. Path of Exile: Heist wird am 18. September auf PC und am 23. September für Konsolen erscheinen.