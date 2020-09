Path of Exile: Heist: Contract to Vault

Je nach ausgewähltem Raubzug heuert man einen Dieb an, der beim Knacken von Schlössern, dem Transport oder dem Entschärfen von Fallen behilflich sein wird. In dem Raubzug wird man also von einem Dieb begleitet, der einige Probleme aus der Welt schafft.