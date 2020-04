Heute um 19 Uhr wird der Betatest von Minecraft RTX offiziell starten. Wir hatten schon die Gelegenheit, uns in den Klötzchenwelten mit Pathtracing/Raytracing umzuschauen und die ersten Eindrücke zu sammeln. In dem Beta-Video wurde auf eine gezielte Abgrenzung (RTX ON/RTX OFF) verzichtet, da der Unterschied für sich selbst sprechen dürfte.