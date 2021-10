The Elder Scrolls 5: Skyrim: Anniversary Edition und -upgrade - Ein Überblick

Bethesda hat die The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition ausführlicher vorgestellt. Die Edition soll am 11. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen - passend zum zehnjährigen Geburtstag des Hauptspiels.