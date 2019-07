Pokémon Masters



Loading Loading 2:14 Min.

How to Play | Game Overview

In dem Strategie- und Kampfspiel von The Pokémon Company und Entwickler DeNA treten die Spieler in Gefährtenteams (Kombination aus Trainer und Pokémon) in 3-gegen-3-Kämpfen in Echtzeit gegen…

24.07.2019

Views: 66