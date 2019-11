Video "Road to the Black Sea DLC" zu Euro Truck Simulator 2 für PC - 4Players.de

Chapeau! Mit dem Euro Truck Simulator 2 liefert Rondomedia /Astragon nach dem LAWI 2013 ein weiteres gutes Spiel aus. Die Steuerung wurde gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert, die Sattelzüge fahren sich glaubwürdig, die Landschaften sind authentisch und der Management-Teil wirkt nicht aufgesetzt. Auch die KI der Verkehrsteilnehmer und der Sound wurde deutlich verbessert. Nach wie vor empfinde ich eine in Echtzeit etwa einstündige Fahrt von Bratislava nach London als mitunter ermüdend, doch das kann man einer Simulation im Grunde nicht zum Vorwurf machen. Hunderte Kilometer auf europäischen Autobahnen abzuspulen, ist eben auch nicht immer spannend. Die Option Radiostreams oder die eigene Musikbibliothek direkt aus dem Spiel heraus einzubinden, das sauber implementierte GPS-System oder die mannigfaltigen Tuning-Optionen der Boliden zeugen aber davon, dass sich die Entwickler wirklich Gedanken gemacht haben, mehr Pepp in die Sache zu bringen. Für die Acht vor‘m Komma fehlt der Mehrspieler-Part, fehlt Sprechfunk und Sprachausgabe generell sowie Polizei und Zoll-Kontrollen. Auch ein visuelles Schadensmodell und der Winter werden vermisst. Es ist also Luft nach oben, aber der ETS 2 ist nicht weniger als der beste aktuelle LKW-Simulator.