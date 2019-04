Video "Switch Announcement Trailer" zu Strike Suit Zero - 4Players.de

Der Director’s Cut von Strike Suit Zero ist eindeutig das bessere Spiel: Der ausgewogenere Schwierigkeitsgrad mit wählbaren Stufen, einem klareren Artdesign und mehr Inhalt hieven die Weltraum-Action in den befriedigenden Bereich. Allerdings wurde auch in der Überarbeitung viel Potential liegengelassen: Die staubtrockenen Missionseinführungen, fehlenden Videosequenzen, mäßigen Dialogschnipsel und langweilige Einsatz-Dramaturgie verhindern den Angriff auf höhere Wertungsregionen. So bleibt ein frenetischer Shooter mit spannenden Dogfights, dem es allerdings an Atmosphäre, Dramaturgie und Charakteren mangelt.