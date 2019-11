World of Warships: Legends: November Update Overview Trailer

Für World of Warships: Legends erscheint heute auf PlayStation 4 und Xbox One ein Update, das Cross-Play und gewertete Schlachten hinzufügt. Darüber hinaus umfasst das "November Update 1.3" neue Karte und Verbesserungen der Benutzeroberfläche (u.a. ein Filter am Hafen zur besseren Organisation der Schiffe).