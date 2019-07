Das Bauprojekt an der Ecke Vinewood Park Drive und Mirror Park Boulevard nähert sich seiner Fertigstellung. Das Diamond Casino & Resort öffnet seine Pforten am 23. Juli in GTA Online. In dem Casino kann man 3-Card-Poker, Blackjack und Roulette gegen die Bank spielen - oder man versucht sein Glück an Spielautomaten. Zum Spielen wird man "Chips" bzw. Jetons benötigen.