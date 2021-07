The Legend of Zelda: Skyward Sword



Loading Loading 7:56 Min.

Video-Test

11 Jahre nach der Veröffentlichung auf der Wii erscheint The Legend of Zelda: Skyward Sword nun in einer HD-Auflage. Im Video-Test schauen wir uns den umstrittenen Teil der Zelda-Saga noch einmal genauer an.

18.07.2021