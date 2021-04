Video "News-Talk: Brauchen wir ein Remake von The Last of Us?" zu The Last of Us

Über die inhaltlichen und spielerischen Qualitäten von The Last of Us brauche ich nicht mehr viel zu sagen: Der Titel von Naughty Dog ist ganz große Videospiel-Unterhaltung auf höchstem Niveau, die durch die Integration von Left Behind auf der PS4 noch einen Hauch mehr Glanz bekommt. Gleiches gilt für die Technik, die vor allem von der höheren Bildrate profitiert und dadurch auch das Spielgefühl durch präziseres Zielen bereichert – und das sowohl in der Kampagne als auch dem gelungenen Mehrspielermodus. Aber braucht man Remastered, wenn man Ellie und Joel schon auf der PS3 bei ihrem packenden sowie emotionalen Roadtrip begleitet hat? Nein. Denn für ein grafisches Update – so schön es auch ist – wäre ich nicht bereit, erneut den Vollpreis zu zahlen. Deshalb hätte Sony gut daran getan, PS3-Käufern einen Rabatt zu gewähren – ähnlich, wie es z.B. Activision bei Ghosts oder EA bei Battlefield 4 getan hat. PS4-Besitzern, denen diese Perle bisher entgangen ist, können und sollten dagegen unbedenklich zugreifen: Last of Us ist auch auf der PS4 ein Meisterwerk, das für mich zu den Höhepunkten meiner bisherigen Videospiel-Laufbahn zählt!