Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von X3: Albion Prelude hat Egosoft eine neue Erweiterung für das Weltraumspiel angekündigt: X3: Farnham's Legacy. Die Erweiterung wurde in den letzten fünf Jahren von (langjährigen) Community-Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem Egosoft-Team entwickelt. Sie wird kostenlos für alle Besitzer von X3: Albion Prelude am 4. Mai 2021 auf Steam erscheinen.