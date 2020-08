In Fortnite Kapitel 2 - Saison 4 "Nexus War" tritt man gegen Planetenfresser Galactus an. Nachdem die Battle-Royale-Insel und die Welt von Marvel miteinander kollidiert sind, können die Spieler auf mächtige Fähigkeiten zurückgreifen. So können im Kampf Superkräfte eingesetzt werden.