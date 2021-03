Fall Guys: Ultimate Knockout



Season 4: Cinematic Trailer

In Season 4 von Fall Guys: Ultimate Knockout werden die Jelly Beans in die Zukunft reisen, und zwar in einen neongetränkten "Blunderdome der Zukunft". Season 4 wird am 22. März auf PC und PS4 erscheinen.

15.03.2021