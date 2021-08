In Fortnite gibt es einen neuen Spielmodus: Hochstapler (Impostor). In der Spielvariante, die schwer an Among Us erinnert, geht es darum, zwei Hochstapler unter zehn Spielern ausfindig zu machen. Acht Agenten sorgen für Ordnung auf der Brücke und zwei Hochstapler versuchen, die Kontrolle an sich zu reißen.