Video "Stonethorn (DLC) Gameplay Trailer" zu The Elder Scrolls Online

Die Verlieserweiterung Stonethorn und das Update 27 werden am 24. August auf PC/Mac sowie Stadia und am 1. September auf PlayStation 4 und Xbox One für The Elder Scrolls Online erscheinen. Die beiden Verliese aus dem DLC-Paket gehören zur Greymoor-Geschichte. Man wird sich Monstern und Vampiren in "Kastell Dorn" stellen und sich den Weg bis zum geheimen Labor des Alchemisten Arkasis im "Steingarten" freikämpfen können.