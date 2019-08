Video "Deep Dive Video (E3- und gamescom-Demo)" zu Cyberpunk 2077 - 4Players.de

CD Projekt Red hat wie versprochen eine Zusammenfassung der E3- und gamescom-Präsentation von Cyberpunk 2077 in einem ca. 14 Minuten langen Video veröffentlicht. Nach dem Auftakt, in dem sich Hauptfigur V in den Cyberspace einloggt, werden zwei Spielstile demonstriert, die in dem Sci-Fi-Rollenspiel möglich sein werden. Neben einer starken Solo-Kämpferin mit Haudrauf-Mentalität wird auch eine auf Hacking ausgerichtete Stealth-Spielweise als "Netrunner" gezeigt.