Video "20 moderne Highlights und Geheimtipps im Cyberpunk-Genre" zu Cyberpunk 2077

kagrra83 schrieb am 07.10.2020 um 07:19 Uhr

Vorab ein Filmtipp: guckt euch Mal Upgrade an, Prime oder Netflix.

Oft lese ich, wie sich Menschen für anders als aaalle andere einschätzen. Oft wenn es um Beziehungen geht. Dabei finde ich, dass diese Leute das nur meinen, es aber selbst nicht unbedingt sind.

Beim Thema Cyberpunk, halten ich mich wiederum für wirklich anders als den Rest. Einfach, weil ich nie irgendwo meine Meinung zum Thema wieder finde.

Es geht einfach um den Horror, den ich da sehe. Verspüre ich doch seit Kindertagen, welche über 30jahre zurück liegen, so eine Urangst gegenüber Menschen, die offensichtlich mechanische Anbauteile haben. Das Spiel Cyberpunk treibt das komplett auf die Spitze. Die ganzen augmentierten Gesichter, jagen mir eine solche Angst ein. Hat diese von euch niemand?

Das war schon damals so, bei der Serie 'Der 6 Millionen Dollar Mann' als Beispiel.

Einem Kumpel in der O-Stufe damals hatten sie ein künstliches Ellenbogengelenk eingesetzt. Seit dem hatte ich immer Angst mit ihm alleine zu sein.

Herzschrittmacher gibt es auch schon ewig, war früher auch ganz gruselig dieser Gedanke, ein Gerät zu haben dass dem Herzen auf die Sprünge haha, hilft.

Beim Film 'American Cyborg' ist die letzte Frau die ein Kind gebären konnte auf der Flucht vor einem Cyborg, der sie töten sollte. Sie hatte Hilfe von einem Mann. Spoiler: Später hat der Mann seinen Arm verloren und dort ragten Kabel raus. er war ganz geschockt und schwor Unwissenheit der Frau gegenüber, die Sicht aber verraten gefühlt hat.

Gab noch mehr Filme in den 80ern und 90ern.

Als Kind hatte ich mal ganz soll geweint, weil die Angst hatte "eiserne Knochen" zu haben.

In der Serie 'Marvel Agents if shield' wacht einmal jemand auf und ist augememtiert. Traue mich nicht Mal vorzustellen wie das sein muss.

Wie geht's denn euch da? Keine Probleme mit?

Gerade fällt mir der Judge Dredd ein, mit diesen Kannibalen und deren verbesserten Bruder. War damals heftig, weil es so gut und realistisch gemacht war.

In 'Binary Domain' stellte...