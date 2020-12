Video "Prolog: Vorbereitung für den Test von Cyberpunk 2077" zu Cyberpunk 2077

NewRaven schrieb am 02.12.2020 um 16:25 Uhr

Ich bin gehypt, aber in meinem eigenen Rahmen... in meinem Kopf bekomm ich eine Mischung aus den neueren Deus Ex-Titeln, kombiniert mit dem Storytelling, der Dialogtiefe und dem Charakter- und Questdesign eines Witcher 3. Das reicht mir als persönliches "HABEN MUSS"-Objekt absolut aus. All die ganzen Infohäppchen, die ich mehr so nebenbei mitbekommen habe, hab ich zwar zur Kenntnis genommen aber auch nicht viel mehr. Wenn man sich aber so in einigen Communities umschaut, kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass das Spiel nicht nur für eine handvoll, sondern für eine wirklich große Menge an interessierten Spielern in Sphären gepusht wurde, die es realistisch nie erfüllen können wird. Und ja, CDPR haben hier selbst durchaus mit ihrer PR-Arbeit einen Anteil dran daran geleistet... Ich glaube jetzt nicht, dass der Titel medial oder von der Spielerschaft öffentlich "zerrissen" oder auch nur merklich kritisiert wird, ich sehe aber durchaus das Potenzial, dass einige Spieler nach ein paar Stunden vor ihrem PC oder ihrer Konsole sitzen und ihnen ein "oh... ist das alles?" durch den Kopf geht, wenn sie leicht enttäuscht wieder ein Stück weit in die Realität zurückgeholt werden.