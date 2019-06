Video "PC-Trailer" zu Beyond: Two Souls - 4Players.de

Es ist erstaunlich, wie gut dieses immerhin zwei Jahre alte PS3-Abenteuer auf der PlayStation 4 aussieht - hinsichtlich Mimik, Gestik und Beleuchtung könnte Beyond. Two Souls locker als frisch angekündigter Exklusivtitel auf der E3 2016 präsentiert werden. Quantic Dream wertet das Spielerlebnis zwar nicht entscheidend, aber spürbar auf - deshalb heben wir die Wertung auch leicht an. Immerhin gibt es neben grafischer Politur, akustischem Controller-Feedback, dem DLC mit seinen Trainings und etwas anspruchvolleren Kämpfen auch eine neue chronologische Reihenfolge. So wird aus der wirren eine nachvollziehbarere Erzählweise und man kann sich ohne die Sprünge besser mit Jodie identifizieren. Aber die Kernkritikpunkte bleiben bestehen, weshalb wir keine ganze Note anheben: Obwohl einige starke emotionale Momente vor tollen Kulissen inszeniert werden, gibt es zu viele Lücken in der Charakterentwicklung und vor allem zu wenig Konsequenzen nach Entscheidungen. Da verbringt man ein halbes Leben mit Jodie und ihren paranormalen Fähigkeiten, sieht sie leiden, kämpfen, weinen und lieben, aber man fühlt sich über weite Strecken nur wie ein Zuschauer - kein Vergleich zur emotionalen Anbindung an Clementine in Walking Dead oder Ellie in The Last of Us. Obwohl aufgrund des kooperativen Spiels mit dem Poltergeist gerade zu zweit einige unterhaltsame Situationen und unterm Strich ein solides Abenteuer entsteht, konnte David Cage seinen Stil mit diesem Beyond nicht weiter entwickeln. Trotzdem freue ich mich auf das nächste Projekt, denn diese Art der Regie hat noch viel Potenzial. Ich bin gespannt, ob man mit Detroit: Become Human wieder ein konsequenteres und offeneres Abenteuer entwickeln kann.