Warframe: The Old Blood: Fight the Kuva Lich

Für Warframe auf PlayStation 4 und Xbox One ist das große Update "The Old Blood" erschienen. Es umfasst den Kuva Lich als Nemesis-Gegner, die zweite Phase der Überarbeitung des Nahkampfsystems, den Warframe Grendel, die Überarbeitung von Vauban und Ember sowie viele weitere Verbesserungen. Die Switch-Umsetzung soll an diesem Wochenende mit "The Old Blood" versorgt werden.