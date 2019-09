Video "Prophecy Trailer (neue Version)" zu Shenmue 3 - 4Players.de

The Last Of Us 2



Loading Loading 9:58 Min.

Inside the Demo

Sony hat ein fast zehn Minuten langes Video zu The Last of Us 2 veröffentlicht, in dem die Entwickler über das Survival-Abenteuer, einige Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger und die jüngste…

26.09.2019

Views: 819