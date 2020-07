Nintendo hat in der Direct-Mini-Ausgabe die Erweiterungen von Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda angekündigt. Außerdem gab es ein Lebenszeichen von Shin Megami Tensei 5. Auch das Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster wurde präsentiert.