Yooka-Laylee and the Impossible Lair



Loading Loading 1:07 Min.

Termin-Trailer

Yooka-Laylee and the Impossible Lair wird am 8. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Zugleich bestätigten die Entwickler, dass die "Tonics" aus Yooka-Laylee wieder…

03.09.2019

Views: 71