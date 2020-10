Video "Cinematic-Trailer: Duellmodus" zu Hearthstone

Blizzard ist mit Hearthstone: Hereos of Warcraft ein ordentliches Sammelkartenspiel (ohne Kartentausch) gelungen, aber nichts wirklich Besonderes. Ja, es sieht ganz putzig aus, nimmt Neulinge super an die Hand und auch die WarCraft-Anleihen sind unverkennbar, aber das Spiel wirkt daneben irgendwie uninspiriert und macht zu wenig aus der Vorlage. Hearthstone ist bloß ein Sammelkartenspiel unter vielen und gerade im Bereich des taktischen Tiefgangs sowie der Handlungsmöglichkeiten bietet es nicht genug – schade, aber unter Umständen kann dies mit künftigen Erweiterungen verbessert werden. Ansonsten empfand ich die Duelle in der Arena als ziemlich spaßig, da die Spieler dort quasi mit den gleichen Voraussetzungen starten, während der Freude-/Frust-Faktor bei den gewerteten und ungewerteten Matches doch ziemlich stark schwankt, was einerseits am Zufallsfaktor beim Kartenziehen und andererseits an der Sammlungsgröße bzw. den gebauten Decks liegt. Doch abseits dieses Kernspiels, also der PvP-Matches, herrscht Langeweile, denn die Entwickler machen rein gar nichts aus dem WarCraft-Universum und liefern letztendlich nur brauchbare Standardkost.