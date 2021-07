Am 22. Juli 2021 werden EA und Maxis das Erweiterungspack Die Sims 4 Landhaus-Leben für 39,99 Euro auf PC und Konsolen veröffentlichen. In der Erweiterung zieht es die Sims auf das Land. In dem Ort Henford-on-Bagley können Sims ihre eigenen Erzeugnisse anbauen, Tiere aufziehen und die Einheimischen kennenlernen.