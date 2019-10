Dodo00d schrieb am 23.10.2019 um 16:48 Uhr

Obsidian ist und bleibt das beständigste RPG Studio, schon Kotor 2 hat den Vorgänger sowohl spielerisch als auch erzählerisch deklassiert auch wenn erst durch Fans fertig wurde. NWN2 war die logische Weiterentwicklung des Vorgängers in größer und schöner.

Alpha Protocoll war das erzählerisch bessere Mass Effect auch enn das Gameplay leider Mist war. DS3 war ein durchweg solides Action RPG aber halt nur reine Lohnarbeit. New Vegas ist deren Meisterwerk ein RPG wie es leider in diesem Jahrhundert nur ein mal gab und deklassiert alles was sich sonst im Action Bereich RPG schimpft mit echten Entscheidungen und dem Gefühl tatsächlich eine Rolle zu spielen.

South Park nie gespielt soll aber gut sein.

POE war gut auch wenn erst Deadfire wirklich mehr war als ein guter BG Klon, trotzdem das einzigartige Setting und die hübschen Hintergründe mit Swayers Desgin machten eines der besten der Renaisance RPGs aus.

Tyranny hatte das Zeig dazu unglaublich großartig zu sein ist aber leider nur ein Fragment das nie bendet wurde, da der Fokus auf POE lag.

Auf Outer World ist seit seiner Ankündigung mein meist erwartetes Spiel 2019 und ich weiß jetzt schon das es mein GOTY wird. Allein schon da auch nur ein halbes New Vegas immer noch besser ist als das was die Konkurenz abliefert.

Bleibt definitiv gespannt was wir von Obsidian unter MS erwarten, aktuell arbeiten sie an einen First Person RPG.