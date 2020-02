Video "PlayStation 4 Announce & Explore Mode" zu Below

Was für ein Gegensatz zwischen Präsentation und eigentlichem Spiel: Below ist sowohl visuell als auch akustisch mächtig beeindruckend – spielerisch aber eine so anstrengende Sisyphusarbeit, dass es stellenweise keinen Spaß macht. Tatsächlich scheint die zentrale Roguelike-Schleife von der Zeit schlicht überholt, denn wo aktuelle Genre-Vertreter den frustrierenden Neustart um Längen sanfter abfangen, wirkt Below wie ein Relikt aus der Zeit, in der es ursprünglich erscheinen sollte. Und so rennt man nach dem ersten Eingewöhnen nur noch möglichst schnell durch die Levels der geheimnisvollen Insel: erst um wieder dorthin zu kommen, wo man zuletzt gestorben ist, und anschließend um ja nicht gleich wieder zu verhungern. Trifft man in neu erschlossenen Stockwerken neue Feinde, erlebt man durchaus spannende Kämpfe. Oft genug bleibt einem gar die Spucke weg, so gut inszenieren die Entwickler manches Areal. Vor allem Guthries imposanter Soundtrack rettet viel verlorengehende Stimmung. Alles in allem leidet der Spielfluss des mechanisch eigentlich richtig guten Abenteuers aber so sehr unter falsch gesetzten Schwerpunkten, dass Below einfach nicht das Spiel ist, das es hätte sein können.