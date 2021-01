Video "Repentance Release Date Trailer" zu The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Repentance (Buße) wird am 31. März 2021 für PC via Steam erscheinen. Die Umsetzungen für Konsolen werden irgendwann später folgen. Die große Erweiterung für The Binding of Isaac: Rebirth wird über 130 Gegenstände (700+ Gegenstände insgesamt), mehr als 100 Gegner, über 25 Bosse, zwei neue spielbare Charaktere, über 5.000 Räume und viele Verbesserungen der Lebensqualität umfassen. Ein alternativer Spielverlauf mit neuen Kapiteln, Endboss und Ende wird von Nicalis Inc. ebenfalls erwähnt.