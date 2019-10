Video "Todesschwinge im Rampenlicht" zu Heroes of the Storm - 4Players.de

Todesschwinge (Deathwing) aus dem WarCraft-Universum wird demnächst auch in Heroes of the Storm spielbar sein. Todesschwinge verfügt über zwei Gestalten, die er im Flug (in der Luft) wechseln kann. In Zerstörergestalt erhält der die Fähigkeiten Verbrennen und Zornige Attacke. In Weltenbrechergestalt erhält er Zugriff auf Lavaeruption und Erdspalter. Todesschwinge wird der mit Abstand größte Charakter in dem Spiel sein.