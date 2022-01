Video "Ankündigung PS4, PC, Switch" zu Persona 4: Arena Ultimax

Nach dem bereits gelungenen Persona 4 Arena setzen Arc System und Atlus mit Ultimax noch einen drauf. Das Kampfsystem ist ausgefeilter, die Auswahl an spielbaren Figuren größer, die Story umfangreicher und spannender, während Kulisse sowie Kollisionsabfrage so stilsicher und sauber sind wie zuvor. Umso bedauerlicher, dass die Geschichte wieder sehr unspektakulär und häufig langatmig erzählt wird: Nimmt man sich die Zeit, um die gute englische Sprachausgabe zu genießen, schaut man meist lange zu, bevor man für einen viel zu kurzen Moment in den Ring steigt und danach wieder ein ausuferndes Story-Element kommt. Wer will, kann sogar alles (inkl. Kämpfe) automatisch ablaufen lassen und sich auf die Erzählung konzentrieren. Wem dies jedoch alles zu lange dauert, kann entweder die Story-Sequenzen im Schnelldurchlauf anschauen oder in diversen Einzelspieler-Modi prügeln. Hier dürfte vor allem der mit leichter Charakter-Entwicklung versehene Golden-Arena-Modus langfristig bei der Stange halten. Wer eine in jeder Hinsicht klassische Prügelperle nach Hause holen möchte, liegt hier genau richtig. Als ob es nach den Guilty-Gear oder BlazBlue-Spielen noch eines weiteren Beweises bedürfte, dass Arc Systems den Schulterschluss mit den Beat-em-Up-Königen von Capcom geschafft hat...(Anm. d. Red.: Persona 4 Arena Ultimax ist auch für PS3 erschienen. Zum Test stand jedoch nur die 360-Version zur Verfügung)