No Man's Sky: Beyond: Termin

Das große Beyond-Update wird am 14. August 2019 kostenlos für No Man's Sky auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. No Man's Sky: Beyond umfasst mit "No Man's Sky Online", ein neues soziales und Multiplayer-Erlebnis, das den Spielern die Möglichkeit gibt, sich überall im Universum zu treffen und gemeinsam zu spielen.