Video "Coming to iOS and Android" zu Alien: Isolation

Großes Lob gebührt zudem Feral Interactive für diese Umsetzung, denn das britische Studio hat es geschafft, ein Spiel für Switch ohne die sonst oft üblichen Kompromisse bei der Technik abzuliefern. Im Gegenteil: Dank V-Sync, Kantenglättung und ruckelfreien Videosequenzen überflügelt man die Fassungen für PS3 bzw. Xbox 360 und die Switch-Version befindet sich locker auf Augenhöhe mit Xbox One und PS4 - das ist schon eine Leistung! Schade nur, dass man im Gegenzug für das mehr als fünf Jahre alte Spiel beim Preis deutlich tiefer in die Tasche greifen muss als auf anderen Plattformen. Aber dafür bekommt man endlich wieder ein gutes Alien-Spiel mit einem packenden Kampf ums Überleben. Zwar sorgt der deutlich überlegene und unberechenbare Xenomorph für viele Frustmomente, doch überwiegt der aufregende Nervenkitzel. Leider nagen künstliche Streckungen und viel Recycling innerhalb der langen Kampagne an der Motivation. Trotzdem hat es bisher kein anderes Spiel geschafft, die bedrohliche Kreatur und Ridley Scotts Filmvorlage so überzeugend einzufangen wie dieses Alien: Isolation.