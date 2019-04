Video "Faszination schwerer Spiele" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Balla-Balla hat geschrieben: ? 01.04.2019 17:18 SPAß beim Spielen entsteht eben bei bezwingbaren Bossen, Charakterentwicklung, Erkunden, Story, Vorankommen. SPAß beim Spielen entsteht eben bei bezwingbaren Bossen, Charakterentwicklung, Erkunden, Story, Vorankommen.

Also ich geh mal davon aus, dass du da immer noch etwas auf die FromSoft-Spiele abzielst. Dazu kann ich nur sagen, dass die Bosse auf jeden Fall bezwingbar sind. Es gibt halt eine gewisse Lernkurve. Aber wenn man halbwegs drin ist in der Serie, kann man das auch ziemlich entspannt nach Feierabend zocken. Es ist kein Dauerstress, wie das manche hier beschreiben, im Gegenteil. Man kann auch sehr methodisch vorgehen, um sich Sachen zu erleichtern und solche Dinge.Außerdem geht das mit dem Spaß ja in beide Richtungen. Wenn ich in einen Bosskampf reingehe und mit Sicherheit weiß, dass ich da jetzt First Try durchkomme, dann ist die Anspannung und der Nervenkitzel dementsprechend sehr gering, genauso wie die Befriedigung nach dem Kampf.Kommt aber auch immer auf den Fokus des Spiels drauf an. Ich mag auch mal Spiele ohne jegliche Herausforderung, so was wie Heavy Rain oder TWD. In meinen Augen gibt es da aber auch genügend Optionen für die Spieler, je nach Vorlieben bzgl. der Schwierigkeit oder eben der Motivationslage des Spielers in dem Moment.