Video "Offene Welten: Fluch oder Segen?" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Kolelaser hat geschrieben: ? vor 12 Minuten

Die Guten OW Games diese Gen kann man fast an einer Hand abzählen :RDR 2 , Breath of the Wild , The Witcher 3 , Horizon Zero Dawn , Days Gone und Spider-Man.Danach kommt mit abstrichen :MGS V , FF 15 , und Dying Light.Den Rest der Obiworld verseuchten Schundes kann man gepflegt in die Tonne treten. Spiele die nur dazu gebaut sind Zeit zu verschwenden mit Sinnlosen Aufgaben , Collectibles und Banditen Camps. Insbesondere sind natürlich all die Copy/Past Ubiworlds gemeint die Ubisoft in 2 Monats Rythmus rausrotzt und deren peinliche Kopien von anderen Studios ala Rage 2 , Just Cause , Dragon Age/Andromeda usw.