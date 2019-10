Video "20 Jahre Dreamcast" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Civarello schrieb am 16.10.2019 um 18:01 Uhr

Hach ja, Dreamcast. Hatte mir damals eine Konsole aus Japan importiert weil der westliche Release erst knapp 1 Jahr später stattfand. Und selbst als die Konsole dann in westlichen Gefilden erhältlich war habe ich trotzdem weiterhin die Spiele aus Japan importiert. So zb. Biohazard: Code Veronica; damals in der jap. Fassung mit dem roten Kunststoffschuber. Japanisch war fürs durchspielen nicht gerade von Vorteil.......hatte aber dennoch geklappt damals. Bis heute ist die/ der/ das Dreamcast die Konsole wofür ich über die Zeit das meiste Zubehör zusammengekarrt hatte. Maus, Tastatur, VMUs, Dreamcast Arcade-Stick, Lightgun (aus dem House of the Dead 2-Paket) und so manches 3rd-Party-Zeugs.

Hatte mir dann Mitte 2000 aber doch eine PAL-Konsole gekauft; hauptsächlich aufgrund der Spielepreise. War damals etwas verwundert warum SEGA nur für die PAL-Konsolen die Farbe des Logos in Blau geändert hatte. Wahrlich schade dass der/ dem Dreamcast kein großer Erfolg vergönnt war.....bis heute meine absolut liebste SEGA-Konsole. Gerade die Arcade-Klassiker wie Virtua Fighter 3, Crazy Taxi, Soul Calibur und House of the Dead 2 waren Grund genug für mich die Konsole zu besitzen. Und dann natürlich Spiele wie zb. das erwähnte Code Veronica oder Skies of Arcadia.

Beide Konsolen besitze ich auch heute noch; inkl. deren Originalverpackungen (wie eigentlich bei all meinen Geräten; hab da eine kleine "Messi"-Veranlagung). Und beide funktionieren auch heute noch ohne Probleme.