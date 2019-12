Scorplian schrieb am 13.12.2019 um 17:58 Uhr

Mich haben in den letzten 2 1/2 Jahren ein paar Remakes so dermaßen von den Socken gehauen (Crash Trilogy, Spyro Trilogy, CTRNF, MediEvil), dass ich mittperweile grundsätzlich positiv auf Remakes eingestellt bin. Zumindest sofern man in Trailern schon den alten Charme irgendwie erkennen kann.

Besonders auffällig ist mir dabei, dass ich dabei Spiele in neuer Pracht, aber mit altem Game Design genießen kann. Denn dieses gefällt mir oft einfach besser.

Auf meiner Kaufliste stehen noch:

- Destroy All Humans (wird vorbestellt)

- Resident Evil 2 (hole/spiele ich safe, sobald ich meinen Horror-Backlog ein wenig verringert hab)

- Zelda Links Awakening (bin ich interessiert, trotz eher Desinteresse am Zelda Franchise)

Was ich mir noch gaaaaanz doll Wünsche:

(wobei aber auch ziemlich egal ob Remake oder gleich neue Spiele)

- Gex Reihe

- Croc Reihe

- Motorstorm Reihe (da das nicht wirklich alt ist, wäre mir sogar ein Remaster recht)

- Rayman M

- Crash Bash

...