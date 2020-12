Video "FPS und Auflösung: Ist Technik Geschmackssache?" zu 4Players-Talk für Spielkultur

Xris hat geschrieben: ? Gestern 23:35 Ihr feiert ja schon heftig. Zu früh mMn. Wir haben bisher nur dezent hübschere Last Gen Spiele, die (bspw Valhalla) noch nicht mal in maximalen Settings auf der NG laufen. Längerfristig wird?s für die 60 Fps ?dynamisch? noch weiter bei der Auflösung runter gehen. Ihr feiert ja schon heftig. Zu früh mMn. Wir haben bisher nur dezent hübschere Last Gen Spiele, die (bspw Valhalla) noch nicht mal in maximalen Settings auf der NG laufen. Längerfristig wird?s für die 60 Fps ?dynamisch? noch weiter bei der Auflösung runter gehen.

Genau das denke ich auch. Aber ich hab da kein Problem mit. Weil das was in dem Talk total fehlte, ist diese Innovation der Spielwelten. Die kommt halt auch daher das man auf Kosten der Leistung, mehr Details rein packt.Bsp. RDR2 oder Uncharted 4. Spiele die sich so nur finanziert haben wegen der Massenhardware, die auch bei 30fps läuft. Klar könnte die auch bei 60 FPS laufen, aber dann sehen die Spiele nun mal nicht mehr so gut aus. (Auf der Zielhardware zu der Zeit). Gerne würde ich die PC Spieler sehen die jetzt die Hand heben und sagen "doch ich", wenn sie dann 6 bis 7 Jahre (wirklich!) warten würden um das Spiel in 60fps zu spielen.PC Spieler kommen gar nicht in diese Situation, weshalb sie die wohl nicht vermissen. Klingt jetzt blöd, aber ist wohl so. Wenn die Leistung nun mal gleich bleibt, muss man sie unterschiedlich verteilen. Ich ziehe dann diese 30fps Innovations-Monster klar den stabilen 60 fps Games der letzten Gen vor.Ausnahmen sind natürlich diese reaktionsbedingten Spielen die auch jetzt schon in 60 FPS gestaltet werden. Doch immer wenn PC-Spieler die Nase rümpfen meinen sie diese Top Titel... die dann wieder nur mit 30 fps laufen.PC Spieler haben da meistens den Luxus, seltener in diese Situation zu kommen, zum Teil auch weil sie kleinere Auflösungen bevorzugen.Überspitzt formuliert: Ich hab aber keine Lust auf 1/4 HD Qualität in 60fps, wenn ich auch ein 30fps Uncharted 4 oder RDR2 haben kann.Die Spiele finanzieren sich größtenteils nun mal über die Hardware und die ist nur so günstig weil die Massenhardware (aktuell die PS4 und Xbox One) diese Spezifikationen haben. Cyberpunk wäre nur für die 60fps HD Gruppe an PC-Spielern so auch nie in dem...